Arbeiten in den Niederlanden Neue Regeln für Grenzgänger in Kraft

Viele Menschen aus Emmerich und Umgebung wohnen in Deutschland, arbeiten aber in den Niederlanden. So pendeln Tausende Arbeitnehmer täglich über die Grenze ins Nachbarland. Auf sie kommt nun einiges zu: Mit Beginn des neuen Jahres ergeben sich Gesetzesänderungen, die es zu beachten gilt – und in manchen Situationen finanzielle Vorteile bieten. Betroffene können sich daher beim GrenzInfoPunkt Rhein-Waal (GIP) in Kleve beraten lassen.