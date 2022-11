20.000 Tiere in Rees getötet : Geflügelpest-Fall im Kreis Kleve ist offiziell bestätigt

Haldern/Kreis Kleve Das Friedrich-Löffler-Institut hat das Virus H5N1 in einem Geflügelmastbetrieb in Rees-Haldern ebenfalls nachgewiesen. Dies ist der formelle Schritt, damit der bisherige Geflügelpestverdacht im Kreis Kleve nun als offiziell bestätigt gilt.

Wie berichtet, gab es Anfang der Woche einen laborbestätigten Verdachtsfall auf einem Hof in Haldern. In enger Abstimmung mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen hatte der Kreis Kleve daraufhin die Tötung des gesamten Tierbestands anordnen müssen – insgesamt mehr als 22.000 Tiere. Dies ist in den vergangenen beiden Tagen geschehen. Am Freitag begann die Reinigung und Desinfektion der Stallungen.