Kommentar : Ein Blamage für den Kreis Kleve

Meinung Der Kreis Kleve gibt in der Corona-Krise kein gutes Bild ab. Statt zu handeln, beharrt Landrat Wolfgang Spreen auf Paragrafen. Nicht nur der politische Gegner wundert sich darüber.

Seit Jahren ist bekannt, dass die Unterbringungssituation der Leiharbeiter, die in den Niederlanden arbeiten, aber im Kreis Kleve wohnen, katastrophal ist. Daran kann die Kreisverwaltung nichts ändern, so lange es keine entsprechenden Gesetze gibt. Dass sie aber jetzt, in Zeiten von Corona, nicht handeln wollte, obwohl sie von den Kommunen dringend darum gebeten wurde, verwundert nicht nur die politischen Gegner von Landrat Wolfgang Spreen.