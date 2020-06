Nach Corona-Infektionen im Kreis Gütersloh : Kreis Borken testet erneut Mitarbeiter von Fleischfirmen

Kreis Borken Nach den zahlreichen Corona-Infektionen im Raum Gütersloh will der Kreis Borken Klarheit: Ab Freitag testet er erneut die Beschäftigten der fleischverarbeitenden Betriebe in seinem Zuständigkeitsbereich.

(RP) Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Kreis Gütersloh wird der Kreis Borken die Beschäftigten der fleischverarbeitenden Betriebe im Kreisgebiet erneut auf das Coronavirus testen. „Und zwar sehr kurzfristig“, betonte Landrat Kai Zwicker am Donnerstag. Bereits am Freitag wird die Großtestung starten: vormittags bei zwei Unternehmen in Bocholt, nachmittags bei zwei in Schöppingen. Am Montag stehen dann zwei Betriebe in Alstätte und einer in Legden auf dem Programm. „Wir wollen schnellstmöglich Klarheit haben, denn der Gesundheitsschutz der Bevölkerung hat absoluten Vorrang“, betonte Zwicker. Testsets in erforderlicher Größenordnung seien bereits geordert.