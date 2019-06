Kultur : Kreativer Einsatz für den Frieden

Vor dem Schlösschen wurde mit vielen Aktionen auf das Thema Frieden aufmerksam gemacht. Dazu gab es internationale Musik und Speisen. Foto: Monika Hartjes

Borghees Bereits zum dritten Mal fand am Schlösschen Borghees der Day for Peace, ein Tag für den Frieden, statt. Neben Kulinarischem und Kreativem gab es auch viel Musik.

„Frieden schaffen wir nur gemeinsam!“ - Unter diesem Motto fand nach den erfolgreichen Veranstaltungen 2017 und 2018 am Sonntag bereits zum dritten Mal der „Day for Peace“ am Schlösschen Borghees statt. „Es gibt viel zu tun, packen wir es an“, begrüßte die Initiatorin Judith Hoymann die Gäste. „Zusammen etwas auf die Beine zu stellen, macht Spaß. Wie viel, das sehen Sie hier. In diesen unsicheren Zeiten liegt es an jedem von uns, etwas anzupacken. Wir wünschen uns alle eine friedliche Welt, auf der auch unsere Urenkel noch gut leben können.“ Corinna Orthmann, die das Programm moderierte, sagte: „Es liegt mir am Herzen, etwas zu tun. Habt Spaß miteinander!“

Den hatten die zahlreichen Besucher, denn das Programm war kunterbunt und für jeden war etwas dabei. Den musikalischen Auftakt machte die Percussion-Gruppe „Paradoxon“ unter der Leitung des Griechen Konstantinos Andrikopoulos. Gülcan Akulu aus der Türkei fertigte Schmuck in Rokkoko-Stickerei und verkaufte Broschen und Ringe. In der chinesischen Kalligrafie-Werkstatt konnten die Besucher ihre Namen in chinesischen Schriftzeichen malen lassen. „Write for Peace“ forderte Renate Schmitz-Gebel die Gäste in ihrer kreativen Schreibwerkstatt auf. Viel Spaß hatten die Besucher an der Vorführung der niederländischen Theatergruppe „Spot“, die im Garten des Schlösschen eine besondere Version von Shakepeares „Pyramus und Thisbe“ präsentierte. Die TIK-Frauen Sandra Heinzel und Judith Hoymann begeisterten mit ihrem Maskenspiel „Begegnung“.

Info Für den guten Ton sorgten: 1. Die Percussion-Gruppe „Paradoxon“. 2. Die Band „False Pride“. 3. Das Klever Freundschaftsorchester „Klefor“. 4. Ed Motmor mit Folk und Pop. 5. Der Chor „Castle Singers“.

Ein Thema, das in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert einnahm, war der Klimawandel. Cedric Röhrich aus Kerken und Pauline Sauer organisieren Veranstaltungen zum „Fridays for Future“ und hofften, für ihre Projekte auch junge Leute auf dieser Rheinseite zu erreichen. „Wir machen in der Regel alle 14 Tage eine Veranstaltung, oft auch an Nachmittagen. Klima- und Umweltschutz sind unsere wichtigsten Themen. In Geldern waren rund 1500 Leute dabei“, sagte Röhrich. Im Rahmen eines Podiumsgesprächs hatten sich unter anderen Wethouder Janine Kock, Beigeordnete im Rat der Gemeente Oude Ijsselstreek/NL, und MdL Dr. Günther Bergmann angesagt, die mit den Besuchern über das Thema „Klimawandel“ diskutierten.