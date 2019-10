Gesundheit : Krankheitswelle erfasst Stadtbad-Personal

Seit Dienstag ist das Reeser Stadtbad wegen Krankheit geschlossen und steht nur dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Voraussichtlich am Montag kann das Hallenbad wieder von allen Gästen genutzt werden. RP-Archivfoto: Markus van Offern. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Rees Weil vier von fünf Schwimmmeistern krank geworden sind, ist das Reeser Stadtbad voraussichtlich noch bis inklusive Sonntag geschlossen. Die Stadtwerke suchen jetzt Verstärkung, um künftig solche Situationen zu vermeiden.

So viel Pech muss man erst einmal haben: Nachdem in den letzten Jahren das Reeser Stadtbad einige Male wegen technischer Probleme geschlossen werden musste, ist es jetzt erneut für fast eine Woche zu. Diesmal hat jedoch eine Krankheitswelle das Personal erfasst. Weil von fünf Schwimmmeistern vier erkrankt sind, ist das Stadtbad seit Dienstag dicht. Der Schul- und der Vereinssport sind davon allerdings nicht betroffen. Voraussichtlich am Montag wird das Hallenbad wieder allen Badegästen zum öffentlichen Schwimmen zur Verfügung stehen.

Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Mai hat so eine Situation auch noch nicht erlebt. Aber eine andere Lösung, als das Stadtbad zu schließen, habe es nicht gegeben. „Das Bad hat über 60 Stunden die Woche geöffnet. Mit nur einer Kraft ist das beim besten Willen nicht zu schaffen. Wir hatten zwar auch bei anderen Stadtwerken und Bädern nachgefragt, ob sie uns aushelfen könnten, aber die hatten alle eine ähnlich angespannte Personalsituation“, erklärt Mai.

Info Rettungsschein in Silber ist Voraussetzung Verstärkung Die Stadtwerke Rees sind jetzt auf der Suche nach Aushilfskräften, die mindestens über einen Rettungsschein in Silber der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verfügen. Kontakt Interessenten können sich bei der Badleiterin Luise Stange unter der Rufnummer 02851 91400 melden.

Überhaupt werde es ganz allgemein immer schwieriger, Schwimmmeister zu bekommen. „Da herrscht absoluter Fachkräftemangel. Der Markt ist regelrecht leergefegt“, weiß Mai, der froh ist, dass das Bad in Rees mit einer Zwei-Drittel- und vier Vollzeitstellen an sich gut besetzt ist. Ein oder zwei Schwimmmeister müssen dabei immer vor Ort sein. Als Aufsicht in der Schwimmhalle, aber auch für die komplizierte Technik.

„Schwimmmeister müssen sportlich, aber auch fit in Mathematik und Chemie sein“, sagt Mai, der auf die anspruchsvolle Wasser- und Filtertechnik verweist, mit der alle Bäder mittlerweile ausgestattet sind. Sie zu beherrschen, sei nicht ganz einfach.

Um solche Personal-Situationen wie jetzt künftig verhindern zu können, suchen die Stadtwerke nach Verstärkung. Nicht nach festen Schwimmmeistern, sondern nach einer Truppe, die bei Bedarf aushilfsweise einspringen kann. Die Voraussetzung dafür ist der DLRG-Rettungsschein in Silber (siehe Infokasten).

Die Idee dazu hatte Luise Stange. Sie ist seit Oktober neue Badleiterin. Ihr langjähriger Vorgänger Werner Helmes wechselte in den Fachbereich Soziales in der Stadtverwaltung. Andreas Mai hofft, dass es jetzt genügend Freiwillige gibt, die Spaß am Schwimmen haben und die notwendigen Voraussetzungen mitbringen, um den Stadtwerken künftig unter die Arme greifen zu können.