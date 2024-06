Krankenhaus in Emmerich in der Insolvenz Eine gute Nachricht - Das Spital bleibt in der Landesplanung

Das Emmericher Willibrord-Spital ist in der Insolvenz. Gleichzeitig allerdings setzt die Landesplanung in Nordrhein-Westfalen weiterhin auf das Emmericher Krankenhaus. Das geht aus den Anhörungsschreiben hervor, die das Gesundheitsministerium in Düsseldorf an die Krankenhäuser verschickt hat. Die sind in vielen Fällen verbunden mit drastischen Kürzungen und sogar dem Wegfall von medizinischen Abteilungen. Nicht so in Emmerich. Hier gibt es keine Kürzungen. Die Vorzeige-Abteilungen für Knie- und Hüftoperationen können beispielsweise im selben Umfang weitermachen wie bisher.