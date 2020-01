Innenstadt-Krankenhaus investiert Millionen : Neue Pflegekräfte aus den Philippinen

Wesel/Ememrich Um dringend benötigtes Fachpersonal zu gewinnen, werden im Sommer acht Pflegekräfte von den Philippinen zur Krankenhaus-Holding nach Wesel wechseln. In Emmerich könnte das in einigen Monaten ebenfalls der Fall sein.

Obwohl im Weseler Marien-Hospital derzeit alle Stellen besetzt sind, ist das Innenstadt-Krankenhaus in Zeiten sinkender Bewerberzahlen stets auf der Suche nach geeignetem Personal und geht dabei auch ungewöhnliche Wege. In Kooperation mit der Agentur für Arbeit und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit hat das Marien-Hospital jetzt acht philippinische Arbeitskräfte angeworben.

Emmerich Wie 2019 in Emmerich war, will die Holding im Detail im Februar darlegen.

Zum 1. Juni werden die sechs Frauen und zwei Männer, die in ihrer Heimat eine dreijährige Pflegeausbildung abgeschlossen haben, zunächst einmal ein Jahr lang im Marien-Hospital arbeiten. „Ziel ist es, dass sie während dieser Zeit bei der Volkshochschule und in der Dingdener Akademie Klausenhof noch besser Deutsch lernen und wie Auszubildende den Klinikalltag kennenlernen. Danach möchten wir ihnen einen festen Arbeitsvertrag anbieten“, sagt Pflegedirektorin Syliva Guth-Winterink.

Natürlich setzt das Marien-Hospital nach wie vor auf Nachwuchs aus der Region. Stolz ist das Krankenhaus darauf, dass die Zahl der Plätze in Zeiten, in denen die Ausbildung in der Kranken- und Altenpflege zusammengelegt wurde, um 43 Prozent erhöht wurde – von 294 auf 420. Pro Jahr erhält das Hospital rund 750 Bewerbungen. Die ersten Pflegeschüler werden am 1. April dieses Jahres beginnen, dann noch im Bildungszentrum Niederrhein am Hansaring. Spätestens zum Ausbildungsbeginn 1. August wird die gesamte Schule umziehen. Und zwar innerhalb der Stadt in die auslaufende Martini-Hauptschule. Ein Teil der Räume, darunter die Schulaula, soll künftig vom Andreas-Vesalius-Gymnasium genutzt werden, heißt es.