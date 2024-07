Hoffnung für Spital Kreis Kleve zahlt bis zu 4,5 Millionen Euro – Krankenhaus Emmerich bis Jahresende gerettet

Auch die Mitglieder des Emmericher Rates trafen sich zu einer Sondersitzung wegen des Krankenhauses und erhielten Nachricht aus Kleve. Die Politik in Emmerich ist in der Sache derzeit nur am Rande beteiligt. Sie ist weder Träger des Krankenhauses noch Geldgeber. Was derzeit in weiter Ferne scheint, ist die Fusion von KKLE mit der rechtsrheinischen Holding Pro Homine, zu der das Marienhospital in Wesel und eine Reihe von Pflegeeinrichtungen gehört, sowie das Emmericher Krankenhaus.