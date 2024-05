In der Reeser Innenstadt Stichflamme durch Reisig-Äste im Kamin

Rees · Hinterlassenschaften von Krähen haben am Montag für einen Schreckmoment in der Backstube von Ludger Rösen an der Dellstraße gesorgt. In der Innenstadt sind die Tiere ein Problem. Warum sie nicht vergrämt werden dürfen.

07.05.2024 , 12:50 Uhr

Am Montagmorgen war die Feuerwehr zur Dellstraße ausgerückt. In der Backstube von Ludger Rösen hatte es eine Stichflamme gegeben. Foto: Michael Scholten