Mit niederländischer Personenschifffahrt Kooperation auf dem Rhein

Rees ohne Passagierschiff – das ist für Rainer van Laak nur ganz schwer vorstellbar. Wochenlang blickte der Kapitän – jedesmal wenn er mit seinem Auto über der Rheinbrücke fuhr – automatisch zum Steiger, an dem normalerweise die „Germania“ fest macht. Doch der war leer, denn das Flaggschiff der Reeser Personenschifffahrt lag in Oberwinter auf einer Werft. Jetzt hat van Laak wieder ein besserers Gefühl, denn die „Germania“ ist zurück. Mit frischem TÜV, der für Schiffe SUK heißt (Schiffsuntersuchungskommission), und einer neuen Gangway samt Geländer rund um den Salon im Mitteldeck. Und das war dringend nötig, erzählt van Laak. „Denn vorher war es unmöglich die Fenster von außen zu putzen oder Lackier- und Reparaturarbeiten an dieser Stelle durchzuführen.“