„Reeserviert“-Konzert im Bürgerhaus : Klassik-Genuss nur mit Anmeldung

REES Die beliebte Konzertreihe unter Leitung von Heiner Frost im Reeser Bürgerhaus startet am 13. Juni mit Anja Speh und Anna Hendricksen. Zuschauen kann allerdings nur, wer sich vorher angemeldet hat.

Während Anja Speh, die Meisterkurse (Gesang) an der Landesmusikakademie in Heek begleitet und eine gefragte Kammermusikpartnerin ist, für „reeserviert“-Besucher zu den alten Bekannten zählt, ist Anna Hendriksen hier erstmals zu Gast. Die 1988 in Kleve geborene Musikerin studierte an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf (Musikpädagogik und vervollständigte ihre musikalische Ausbildung mit dem Aufbaustudiengang „Künstlerische Instrumentalausbildung“. Dort hatte sie bis September 2019 einen Lehrauftrag als Dozentin inne. Seit August 2017 lebt sie in Iserlohn. Dort an der städtischen Musikschule ist sie als Musikpädagogin fest angestellt. Sie ist erste Preisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ auf Regional-, Landes-, und Bundesebene und belget Meisterkurse im In- und Ausland.