Letzter Auftritt unter Klaus Lohmann : Große Publikumsresonanz beim Jubiläumskonzert

REES Gut 450 Gäste wollten sich den Auftritt des Chores „Time Out“ zum 20-jährigen Bestehen im Reeser Bürgerhaus nicht entgehen lassen. Es war der letzte unter Leitung Klaus Lohmanns.

(ms) Beim Jubiläumskonzert sang das Reeser Vokalensemble TimeOut seine Lieblingslieder aus den ersten 20 Jahren. Es war das erste große Konzert seit Ausbruch der Corona-Pandemie – und offenbar hatten nicht nur die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum vermisst, sondern auch die Reeser diesen ganz besonderen Chor: 450 Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter viele Familien des Vokalensembles mit mehreren Generationen, füllten den Hauptsaal und den Balkon des Bürgerhauses. Nicht nur die schwungvolle Mischung aus weltlicher und geistlicher Musik, teils a capella und teils begleitet von Piano und Percussions (Klaus Lohmann, Georg Neinhuis), hatte so viele Besucher zum Konzert gelockt. Galt es doch, auch Abschied zu nehmen von Chorleiter Klaus Lohmann, der TimeOut vor 20 Jahren aufbaute und nun die Leitung in neue Hände abgibt, die es noch zu finden gilt. Der Kantor der katholischen Pfarrkirche geht Ende Januar 2023, nach 32 Jahren in Rees, in den Ruhestand. Die Pfarrgemeinde wird ihn noch gebührend verabschieden.