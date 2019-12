Am Samstag in der Hüthumer Kirche : Weihnachtskonzert erinnert an Schallplatten-Aufnahme

Hüthum Am Samstag treten die „Castle Singers“ in Hüthum mit einem Programm auf, das vor 40 Jahren den Emmericher Jugendchor bekannt machte.

(RP) Am Samstag, 28. Dezember, findet um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert in der St.-Georg-Kirche in Hüthum statt. Das Besondere: Das Konzert orientiert sich an der Schallplatte „Weihnacht in aller Welt“, die der Jugendchor Emmerich vor 40 Jahren unter Leitung von Christoph Niesemann aufnahm. Das Programm, bestehend aus Weihnachtsliedern aus Europa und Mittelamerika, begeisterte nicht nur ein großes Emmericher Publikum: Die Schallplatte wurde sogar bis in den Vatikan exportiert. Dass sich der Jugendchor im Jahr 1980 den ersten Preis beim Landeswettbewerb „Jugend singt“ sichern konnte (fortan nahm der Chor den Titel „Landesjugendchor“ an), war dabei eine große Unterstützung. Vielen Emmerichern sind sowohl der Jugendchor als auch sein Chorleiter Christoph Niesemann noch bis heute in bester Erinnerung.