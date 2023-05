Tage der Musik Gänsehautmomente beim Schulkonzert

Viele Schulkonzerte mussten in den Corona-Jahren ausfallen. Dass die musikalischen Qualitäten der Schülerinnen und Schüler darunter aber nicht gelitten haben, bewiesen sie jetzt am Gymnasium Aspel der Stadt Rees: Bei einem zweistündigen Konzert mit dem Titel „Aspel Pop Art“ sangen und spielten die jungen Interpreten in durchweg hoher Qualität, wobei Susanna Darmoyan mit ihrer stimmgewaltigen Interpretation von Whitney Houstons Ballade „I have nothing“ und Pianist Andé Wu mit Beethovens „Sturmsonate“ für die stärksten Gänsehautmomente des Abends sorgten.