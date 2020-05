Dorfentwicklungskonzepte : Botho Brouwer (CDU) wirft SPD Populismus vor

EMMERICH Botho Brouwer (CDU) hat sich zu der neuerlichen Forderung der SPD nach Dorfentwicklungskonzepten geäußert. Ihr wirft er „Wahlkampfgetöse“ vor. Der Dorfplatz Vrasselt brauche kein teures Konzept.

(bal) Als Botho Brouwer den Artikel „SPD will Konzepte für die Dörfer“ (RP vom 8. Mai) las, musste sich der CDU-Ratsherr erst einmal vergewissern, ob er nicht eine Ausgabe aus Januar 2020 vorliegen hatte. Denn: „Ein in der Sache gleichlautender Antrag wurde in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 21.Januar bereits diskutiert und mehrheitlich abgelehnt. Ausnahme Praest, wo die Notwendigkeit erkennbar war“, sagt Brouwer.