Große Auswirkungen auf Emmerich Konflikt um Fähre in Millingen am Rhein beigelegt

Von Januar bis April 2023 mussten Touristen bereits einen Umweg nehmen, weil die Fähre stillstand. Eine Alternative war der Weg über die Emmericher Rheinbrücke. Und tatsächlich führte etwa die Wanderroute „Pieterpad“ über Emmerich. Der Pieterpad ist der wohl bekannteste Fernwanderweg der Niederlande, Tausende sind jedes Jahr auf ihm unterwegs. Rund 500 Kilometer verteilen sich auf 26 Etappen, die von Pieterburen in der Nähe des Wattenmeeres in der Provinz Groningen nach Sint-Pietersberg in Süd-Limburg führen. Eigentlich führte die 16. Etappe von Braamt nach Millingen aan de Rijn. Doch weil der Fährdienst pausierte, führte die Route in den ersten drei Monaten des Jahres von Braamt aus über Spijk nach Hüthum den Rhein entlang bis zur Rheinbrücke. Von dort ging es weiter gen Kleve, durch den Reichswald über die Grenze nach Milsbeek. Ab Groesbeek konnte dann wie gewohnt die 17. Etappe in Richtung Gennep zurückgelegt werden. Die Stiftung hinter dem Pieterpad sprach damals von einer „desaströsen Situation“, die Route wurde nur ungerne angepasst.