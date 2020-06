Kommunalwahl 2020 : Sigmund tritt wieder für die BGE an

In der Aula der Gesamtschule bekam Joachim Sigmund 26 der insgesamt 27 Stimmen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Am Samstag fand die Aufstellungsversammlung der BGE unter strengen Corona-Hygienemaßnahmen in der Gesamtschule statt. Joachim Sigmund wurde bei nur einer Nein-Stimme zum Bürgermeisterkandidaten gewählt.

Mit nur einer Nein-Stimme wurde Joachim Sigmund als Bürgermeisterkandidat der BürgerGemeinschaft Emmerich (BGE) bestätigt. Die Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl am 13. September fand am Samstag unter strengen Carona-Hygienemaßnahmen in der Aula der Gesamtschule statt.

„Bereits bei meiner ersten Kandidatur im Jahr 2015 blickte Emmerich auf eine Vielzahl unfertiger Baustellen“, erklärte der 63-jährige Sigmund, der seit über 20 Jahren mit seiner Familie in Emmerich lebt, in seiner Bewerbungsrede. Emmerich leide nicht nur an den Folgen der Corona-Krise, sondern auch an einer strukturellen Krise. „Die BGE-interne Controlling-Liste wurde seitdem jedoch nicht kürzer – im Gegenteil. Der Zustand unserer Stadt hat sich in dieser Zeit nicht verbessert, sondern zeichnet sich weiterhin durch Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen aus. Falsches und oftmals zögerliches Handeln seitens Bürgermeister Hinze haben diesen Negativtrend entscheidend mitgeprägt.“ Für das Zehn-Millionen-Sondervermögen zur Rettung der Innenstadt und das Aussetzen beziehungsweise Absenken von Kita-Beiträgen zur Entlastung von Familien habe die BGE gemeinsam mit einem Kooperationspartner im Rathaus erhebliche Widerstände seitens des Bürgermeisters überwinden müssen.

Info Die weiteren Listenplätze Kandidaten Die langjährigen Mitglieder Jörn Bartels (Leegmeer GS), André Spiertz (Willibrord-Gymnasium), Sigrid Weicht (Kita Arche Noah), Sabine Gerards (AWO) und Michael Köster (Vrasselt/Dornick) besetzen die Listenplätze 4 bis 6, 13 und 16. Zum ersten Mal für die BGE stellen sich Sven Houben (Platz 7, Evangelische Familienbildungsstätte), Barthel Robitzsch (Platz 9, Borghees/Liebfrauen), Norbert Hagedorn ((Platz 10, FW Elten), Bernhard Kerst (Platz 12,Vereinsheim Eintracht), Simon Terhorst (Platz 14, St. Georg GS), Marco Hoferichter (Platz 15, Gesamtschule Paaltjessteege), Helene Suchanek-Motyka (Platz 17, Willikensoord) und Angela Huefnagels (Platz 18, Michael GS) zur Wahl. Ersatzbewerberin ist Sabrina Sigmund, Tochter des Bürgermeisterkandidaten.

Dass er nun nach 2015 nach längerem Überlegen erneut diesen Schritt gehe, liege nicht zuletzt auch an den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt, die die BGE am 9. November durchführte, so Sigmund, der auf 40 Jahre Verwaltungs- und Führungserfahrung in Kommune, Land und Bund zurückblicken kann. Als gelernter Diplom-Verwaltungswirt habe er das notwendige handwerkliche Rüstzeug, um als Bürgermeister der Stadt Emmerich den notwendigen strukturellen Wandel einleiten und qualifiziert begleiten zu können.

„Ich habe das Ziel, zusammen mit dem Rat, den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen, Vereinen und Kirchen unsere Stadt in den nächsten Jahren positiv weiter zu entwickeln. Dabei gilt es auch, in Zukunft viele vor uns liegende Herausforderungen zu meistern.“ Er freue sich, von einem engagierten, erfahrenen Team aus beruflich erfolgreichen BGE-Mitgliedern und Emmericher Persönlichkeiten unterstützt zu werden. „Derzeit arbeite ich mit einem fach- und sachkundigen Team an unserem Elf-Punkte-Plan, der Ende des Monats öffentlich vorgestellt wird.“ Bevor es zur Wahl ging, sorgte Michael Köster, langjähriges BGE-Mitglied, für erstaunte Gesichter, als er fragte: „Kann ich mich auch zur Wahl stellen?“ Der stellvertretende Wahlleiter Maik Leypoldt reagierte sofort: „Danke für die Erinnerung: Ich muss noch fragen, ob sich auch weitere Kandidaten zur Wahl stellen.“ Das war nicht der Fall, Sigmund blieb der einzige Kandidat, er wurde mit 26 Stimmen der 27 anwesenden Mitglieder gewählt.

Anschließend wurde die Reserveliste vorgestellt. „Ich bin sehr stolz, dass wir als kleine Partei mit 115 Mitgliedern alle 18 Wahlbezirke besetzen können. Darunter sind elf neue Kandidaten“, sagte Sigmund, der auf Listenplatz 1 an der Gesamtschule Grollscher Weg antritt. Wird er Bürgermeister, springt Maik Leypoldt ein, der den Listenplatz 8 (Kapaunenberg) besetzt. Neu im Team sind der Fraktionsgeschäftsführer Christopher Papendorf auf Platz 2 und Ehefrau Karlijn Papendorf-Smidt auf Platz 11, die aber eventuell für Udo Tepass auf Listenplatz 3 einspringt, sollte dieser früher ausscheiden.