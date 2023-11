Interview Roland Jankowsky „Columbo brauchte auch keine Beförderung“

REES · In der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“ tritt der von ihm gespielte Kommissar Overbeck in jedes Fettnäpfchen, doch in seiner Rolle als Vorleser landet der Schauspieler Roland Jankowsky einen Volltreffer nach dem anderen. Am 11. November, ist er zum zweiten Mal im Reeser Bürgerhaus zu Gast: Vorab sprach er mit der Rheinischen Post über gedruckte und gesendete Krimis.

06.11.2023, 11:14 Uhr

Roland Jankowsky, bekannt als Kriminalkommissar Overbeck in der „Wilsberg“-Reihe liest im Reeser Bürgerhaus Krimi-Kurzgeschichten. Foto: Alexandra Kaumanns

Von Michael Scholten