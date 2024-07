4,5 Millionen für Willibrord-Spital Der Kreis Kleve kauft sich Zeit

Es ist eine Entscheidung, die der Kreis Kleve in dieser Form bislang noch nicht getroffen hat: Mit öffentlichen Mitteln unterstützt er das insolvente St. Willibrord-Spital in Emmerich – und das in erheblichem Maße. Bis zu 4,5 Millionen Euro stellt der Kreis bis zum Jahresende für die „Verlustübernahmeerklärung“ zur Verfügung. Gerettet ist das Krankenhaus damit längst noch nicht. Der Kreis Kleve hat sich teuer Zeit erkauft.