Unsere Woche: Das Paket ist geschnürt

Emmerich Vor einigen Jahren bekam die Innenstadt ein neues Pflaster. Böse Zungen behaupten, dass danach nichts mehr geschah. Die Zeit ist reif für Neues. Geld ist da, Personal auch. Fehlen nur noch Ideen.

In diesen Tagen startet Emmerich mit Energie und Ideen durch. Das mag für Einheimische ungewöhnlich klingen oder altvertraut (und damit unglaubwürdig). Dennoch hat die Stadt tatsächlich ein Paket geschnürt, das helfen kann, alte Probleme in der Innenstadt zu lösen und der Innenstadt neues Leben einzuhauchen.

Grund eins: Emmerich hat wieder eine Leitung in der Wirtschaftsförderung. Sara Kreipe (33) hat unterschrieben. Sie soll sich explizit auch um den Einzelhandel kümmern.

Wenn wir also davon ausgehen können, dass das Projekt „Rettet die Innenstadt“ mit Geld und Personal ausgestattet worden ist, stellen sich zwei Fragen.

Zu Frage eins: Der Emmericher Handel ist nicht tot, es braucht allerdings Impulse und ein erweitertes Denken. Die Emmericher Werbegemeinschaft besteht aus Händlern, die genügend Stunden in ihre Geschäfte investieren und mit einer Rettung des Handels schlichtweg überfordert sind. Das wird schon dadurch deutlich, dass sich derzeit kein Vorsitzender findet.

Tatsächlich gibt es aber auch eine Reihe neuer Geschäfte in der Fußgängerzone. Allerdings nicht immer mit dem klassischen Angebot und nicht immer betrieben von Leuten aus der klassischen Mittelschicht einer deutschen Kleinstadt. Auch sie müssen mit ins Boot geholt werden. Denn diese Händler haben in den vergangenen Jahren Mut bewiesen und den Willen, ein Geschäft zu eröffnen.

Zu Frage zwei: Der Neumarkt hat das Zeug zur neuen Mitte der Innenstadt. Investor Josef Schoofs will liefern. Hoffentlich kann er. Entsteht auf dem Platz das, was er sich vorgenommen hat, wird das die City und damit auch den Handel beleben. Ist das erledigt, muss zwingend ein Durchstich zur Kaßstraße erfolgen, damit das Rheincenter nicht abgebunden wird.

Hoffnung hat in diesen Tagen auch ein Beschluss der Politik gemacht. In einem Bebauungsplan für die Promenade hat sie klar gemacht, dass bei Neubauten an der Gastromeile künftig im Erdgeschoss eine gewerbliche Nutzung folgen muss. Und eben keine Garagen.