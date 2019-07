Kommentar : SPD schießt am Lindendorfplatz ein Eigentor

Mit ihrem Vorschlag, Wohnmobile am Lindendorfplatz parken zu lassen, hat sich die SPD den Ärger der Vereine zugezogen — und wurde im Rat von der CDU auseinander genommen.

Eigentlich hätte die SPD in Haldern in dieser Woche Grund gehabt, sich auf die Schulter zu klopfen. Rechtzeitig vor dem Schützenfest hat der Bauhof den Lindendorfplatz flott gemacht. Dass aus einer löchrigen Buckelpiste wieder ein vorherzeigbarer Platz wurde, ist einem Antrag der SPD vom Januar zu verdanken, doch der bestand aus zwei Teilen. Und da fängt das Problem an, wie die Genossen am Mittwoch in der Ratssitzung schmerzlich erfahren mussten.