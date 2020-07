Karnevalssession 2021 : Komitee sagt Kinderumzug in Elten ab

Komitee sagt Kinderumzug in Elten ab

Schade: Im nächsten Jahr findet auch kein Umzug in Elten statt. Foto: mvo/Markus van Offern

ELTEN Das Kinderkarnevalskomitee Elten hat den Umzug im kommenden Jahr abgesagt. Die Interessengemeinschaft schließt sich damit der Entscheidung der anderen Emmericher Karnevalsvereine an, wegen Corona auf Veranstaltungen zu verzichten.

(RP) Auch das Kinderkarnevalskomitee Elten schließt sich der Entscheidung der Emmericher und Eltener Karnevalsvereine an und sagt den Umzug für 2021 ab. Das Komitee wurde zwar nach eigenen Angaben nicht in die Entscheidungsfindung des Geck einbezogen, kann und will natürlich auch der Gesundheit wegen keine Risiken eingehen, teilte Christoph Meisters von der Interessengemeinschaft Kinderkarneval Elten mit.