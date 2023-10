Aktion der Kolpingfamilie Ambulanzwagen aus Rees für die Ukraine

Sicherlich erinnern sich viele an die Spendenaktion der Kolpingsfamilie Rees für die Ukraine: Zunächst wurden zahlreiche Sachspenden gesammelt, so dass ein kompletter Sattelzug mit Feldbetten, Decken, Schlafsäcke, medizinischen Produkten und vielem mehr an die polnisch-ukrainische Grenze geliefert wurde. Von dort aus setzte die Verteilung ein. Durch Freunde eines Kolping-Mitgliedes, die direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze leben, erhält die Kolpingfamilie aktuelle Informationen, welche Dinge in der Ukraine im Moment besonders benötigt werden. Im Sommer letzten Jahres konnte man dank einer großzügigen Spende der Firma Solvay ein Sattelzug mit Salz in die Ukraine gebracht werden. Das war dieses Mal aber nicht mehr so einfach. Der Lkw stand wochenlang an der polnisch-ukrainischen Grenze, da es Probleme bei der Zollabfertigung gab. Letztendlich konnte das Salz dann doch an eine gemeinnützige Organisation übergeben werden, die es dann verteilte.