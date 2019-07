Sommerfest : Kolpingfamilie feiert im Schatten

Rees (ms) „Wasser ist heute der Renner“, sagte Heike Beyer. Damit meinte die Wirtin des Kolpinghauses nicht nur das bevorzugte Getränk vieler Gäste beim Sommerfest der Kolpingfamilie, sondern auch die beliebtesten Spielangebote für Kinder rund um das extra aufgestellte Schwimmbecken.

Die Besucher sicherten sich schon am Vormittag die schattigen Plätze unter Sonnenschirmen und Zeltdächern, um sich an diesem schwülheißen Sonntag zu schützen. Auch die eiskalten Cocktails Caipirinha, Tequila Sunrise, Sex on the Beach und der alkoholfreie Big Apple halfen dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren.