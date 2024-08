Festnahmen in Emmerich Ein Kilo Kokain im Pkw: Pärchen festgenommen

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs und der Personen an der Dienststelle in Emmerich stellten die Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege ein Tütchen mit einer geringen Menge Kokain sicher. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs nutzen die Einsatzkräfte das gefundene Werkzeug, mit dem sich eine Bodenklappe öffnen ließ. Im dahinterliegenden Hohlraum stellten die Zöllner szenetypisch verpackte Päckchen fest. In der Summe wurde über ein Kilogramm Kokain gesichert. Weitere Angaben, so der Bericht, könnten derzeit auf Grund der noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.