Raub an 93-Jährigem vor Landgericht Kleve: Angeklagte will von K.o.-Pudding nichts gewusst haben

Angeklagte will von K.o.-Pudding nichts gewusst haben

Raub an 93-Jährigem vor Landgericht Kleve

Emmerich/Kleve Eine 48-jährige Kleverin, die einen Emmericher Rentner mit zwei bereits verurteilten Komplizen ausgeraubt haben soll, muss sich jetzt vor dem Landgericht Kleve verantworten. Sie soll den Pudding mit Betäubungsmittel versetzt haben.

Eine „liebe Frau mit Auto“ hatte der 93-jährige Rentner aus Emmerich per Zeitungsannonce gesucht – stattdessen bekam er einen mit Betäubungsmitteln versetzten Pudding kredenzt und wurde um rund 15.000 Euro erleichtert. Was als harmlose Suche nach einer Haushaltshilfe begonnen hatte, entwickelte sich zu einem Kriminalfall, den das Klever Landgericht nun schon zum zweiten Mal beschäftigt.

Was war geschehen? Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll ein Trio aus Kleve – bestehend aus zwei bereits rechtskräftig deswegen verurteilten Mittätern (die RP berichtete) und der nun angeklagten, 48-jährigen Frau – am 26. September 2017 aus Kleve zum Haus des späteren Geschädigten in Emmerich gefahren sein. Die im April 2018 zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilte 32-jährige Klever Täterin soll sich dem Geschädigten sodann nach vorheriger Verabredung als potenzielle Haushaltshilfe vorgestellt haben.