Gruseliges aus Emmerich Knochenfund auf dem Friedhof - Warum das immer wieder geschieht

So wie jüngst ein Fall in Düsseldorf. Bei Bauarbeiten am Gästehaus des Landtags in Düsseldorf - passenderweise kurz vor Halloween - wurden unter einer Bodenplatte im Keller menschliche Knochen gefunden. Die Kripo versiegelte die Baustelle, dann kam heraus: Hier befand sich im 17. Jahrhundert ein Friedhof.