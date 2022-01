Jahresprogramm : Mit dem Kneippverein fit durchs Jahr

Johannes Cornelissen und Manon Loock-Braun (vorne) stellten mit Silke van Lier und Christopher Braun das Programm des Kneippvereins vor. Foto: Monika Hartjes

ELTEN Der Kneippverein Eten hat für 2022 ein abwechslungsreiches Programm geplant. Mit mittlerweile 734 Mitgliedern gehört er zu den größten Vereinen der Stadt.

1995 wurde der Kneipp-Verein Elten gegründet. Mittlerweile zählt er 734 Mitglieder. Zweck des Vereins ist die Verbreitung der Lehre von Sebastian Kneipp mit seinen fünf Säulen Bewegung, Wasser, Lebensordnung, Kräuter und Ernährung. Ziele des Vereins sind die Förderung des Sports und die Pflege der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Manon Loock-Braun, Vorsitzende des Kneippvereins, stellte jetzt gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Johannes Cornelissen, Silke van Lier und Christopher Braun das neue Jahresprogramm 2022 vor. „Wir können auch in diesem Jahr ein buntes, abwechslungsreiches Programm anbieten. Vom Baby bis zum Senior – für jeden ist etwas dabei“, so Loock-Braun. Man hoffe, dass in diesem Jahr trotz Corona die Kurse, Workshops und Vorträge durchgeführt werden können. Im letzten Jahr habe man durch Hygieneregeln und Maßnahmen wie die Reduzierung der Teilnehmerzahl vieles anbieten können.

Bewegung Hier bietet der Kneippverein die klassische Fahrradtour für Jedermann im Juni und eine in die blühende Heide der Hoge Veluwe an. „Wandern mit Wonne“ führt Tourguide Yvonne Surink durch. Auspowern können sich Teilnehmer mit Zumba und Bodyfit. Neu ist „Zumbini“: „Eine glückliche Stunde für Dich und Dein Kind“. Spezielle Rückengymnastik und ein Rückenpräventionskurs helfen bei Rückenproblemen. „Wir bieten zwei Kurse an, vormittags und abends. Beide sind bereits ausgebucht. Wer noch Interesse hat, kommt auf eine Warteliste. Bei hoher Nachfrage bieten wir, wenn Räumlichkeiten und Übungsleiter zur Verfügung stehen, eventuell einen weiteren Kurs an“, erklärte Übungsleiterin Silke van Lier.

Info Hauptversammlung am 26. Januar Online Die Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 26. Januar, 18 Uhr, findet online statt. Wahlen stehen diesmal nicht an. Die Mitglieder bekommen einen interessanten, bunt bebilderten Rückblick auf das vergangene und einen Ausblick auf das neue Jahr. Die Mitglieder bekommen eine Einladung mit einem Link für die Versammlung. Infos unter www.kneippverein-elten.de

Wasser Beliebt sind die Kurse im Wasser, die im Bürgerbad durchgeführt werden. Rund 1200 Teilnehmer pro Woche tummeln sich dabei von Montag bis Samstag im Wasser bei Aquafit, Aquapower, Baby- und Kleinkinderschwimmen, Wassergymnastik, Seepferdchen-, Bronze- und Silberkurs, Rückbildungsgymnastik und Aqua-Zumba. Um den Kindern auch zu Coronazeiten das Schwimmenlernen zu ermöglichen, bot der Kneippverein zusätzliche Kurse in den Ferien an. Der Nationalspieler Robin Gosens unterstützte die Aktion für bedürftige Kinder. So konnten in den Herbstferien sieben und in den Weihnachtsferien vier zusätzliche Kurse durchgeführt werden.

Rehasport Rehabilitationssport ist ein vom Arzt verordnetes Training mit dem Ziel, die Belastbarkeit durch regelmäßige Übungen zur Kraft, Ausdauer und Bewegung unter fachkundiger Anleitung wiederherzustellen. Hier stehen Reha-Sport im Wasser und Herz-Sportgruppen im Programm des Kneippvereins.

Kräuter Heilpraktikerin Birga Meyer führt verschiedene Kräuterwanderungen durch wie „Heilpflanzen zum Frühjahrsputz“, „Sommerblüten am Barfußpfad“ oder „Wilde Promenadenkräuter“. Im Kräutergarten des St. Martinus-Stiftes lassen sich viele Küchen- und Heilkräuter finden.

Barfußpfad Unter dem Motto „Schuhe aus und rein ins Vergnügen“ kann der Barfußpfad vom April bis Oktober kostenfrei begangen werden. „Der Weg wird sehr gut angenommen“, freut sich Johannes Cornelissen. Rund 5000 Personen pro Jahr nutzen ihn. Im Mai bietet die Kneippärztin Beate Lycko eine geführte Barfußwanderung auf dem Pfad an. Auf dem Sebastian-Kneipp-Platz in Hochelten stehen fünf Sportgeräte und die Baumelbank. Neu sind sechs Stelen, die die Säulen der Kneipp’schen Lehre erklären.

Balance Intuitives Bogenschießen bietet die Kneipp-Gesundheitspädagogin Jutta Schlütter-Boßmann an. Yoga und Tai Chi stehen ebenfalls auf dem Programm. Durchgeführt werden die Kurse im Kursraum im Pavillon der Luitgardisschule Elten, der dem Kneippverein von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde. „Unser Wunsch ist es, dieses Gebäude – es besteht aus vier ehemaligen Klassenzimmern und sanitären Anlagen – als Verein zu übernehmen. Wir sind mit der Stadt im Gespräch“, sagte Manon Loock-Braun. Neu im Programm ist das Waldbaden. Kurse und Workshop werden geleitet von der Sozialpädagogin Rita Hübers. Neben „Gesundheits-Waldbaden“ wird „ein Walderlebnis für Körper, Geist und Seele“ für Erwachsene und Familien angeboten.