Emmerich: Kneipp-Kurse für Mensch und Hund

Emmerich Die Gesundheitspädagogin Margit Reintjes bietet ab dem 12. Mai Kurse zu den gesunden Wasseranwendungen an.

Unter dem Motto "Kneipp ist auf den Hund gekommen" bietet Margit Reintjes, Gesundheitspädagogin SKA (Sebastian Kneipp Akademie), zwei aufeinanderfolgende Kurse zu Wasseranwendungen bei Mensch und Tier an. Die Premiere für dieses Kursangebot startet am 12. Mai.

Tatsächlich war Sebastian Kneipp sehr tierlieb. Er wuchs im ländlichen Bereich auf, musste zuhause auf dem Hof viel mitarbeiten und hütete auch die Kühe des Bürgermeisters, heißt es in einer Überlieferung über den Gesundheitspfarrer. Einmal hatte sich eine Kuh vertreten, Kneipp beobachtete, wie sie instinktiv das verletzte Gelenk im kalten Wasser des Baches kühlte. Er machte sich daraufhin Gedanken über die Wirkung von kaltem Wasser auf den Körper. Als er dann selber an Tuberkulose erkrankte, probierte er die Wasseranwendung mit Tauchgängen in der Donau aus und wurde gesund.