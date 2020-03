Wegen Corona-Virus : Kneipennacht „Emmerich live“ ist abgesagt

Leider abgesagt, vielleicht gibt es im Herbst eine Wiederholung. Foto: Stadt/James

Emmerich Die Kneipennacht in Emmerich am 4. April ist abgesagt. Das hat Veranstalter Adam Ruta am Mittwoch Nachmittag mitgeteilt. „Schweren Herzens und mit großem Bedauern müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass die diesjährige Livemusik Nacht ,Emmerich Live!

’ nicht stattfinden wird“, hat er den Gastwirten geschrieben. Weiter heißt es: „Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus COVID-19 (...) sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen.“

Ruta und seine Agentur stellen jedoch eine Wiederholung in Aussicht. „Unseren Blick richten wir jedoch auch schon nach vorne auf eine mögliche Neuauflage von „Emmerich Live!“, die im kommenden Herbst oder spätestens im nächsten Frühjahr stattfinden könnte.“

Die Käufer von Onlinetickets werden vom Anbieter TicketPay per Email benachrichtigt und der Kaufpreis wird von diesem erstattet.

