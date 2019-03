Haldern : Klosterstraße: Sanierung soll schneller fertig sein

Foto: zel

HALDERN Weil die Baufirma in größeren Abschnitten arbeiten will, sollen die Arbeiten an der Klosterstraße deutlich schneller und somit bereits vor dem Haldern-Pop-Festival beendet sein.

Die dringend sanierungsbedürftige Klosterstraße in Haldern soll schneller fertig werden, als ursprünglich geplant. Wie Bauamtsleiterin Elke Strede im Bauausschuss mitteilte, will die Baufirma die Maßnahme dadurch erheblich verkürzen, in dem sie in größeren Bauabschnitten arbeitet. Statt wie ursprünglich gedacht Ende September könnte die Straße dadurch bereits Ende Juli/Anfang August fertig sein, also vor dem Haldern-Pop-Festival und der Kirmes. Laut Strede werde es für Anlieger zwar Einschränkungen geben, die Grundstücke seien aber bis auf den Tag, an dem die Schwarzdecke aufgebracht wird, immer erreichbar. Die Arbeiten werden voraussichtlich nach den Osterferien beginnen. Seit Jahren schon klagen Autofahrer wie Radfahrer über den schlechten Zustand der Klosterstraße.

(bal)