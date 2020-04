Volle Auftragsbücher beim Chemieunternehmen : KLK hilft anderen in der Krise

Das Emmericher Chemieunternehmen, das unter anderem Grundstoffe für die Seifenfertigung produziert, hat volle Auftragsbücher. Und unterstützt jetzt Apotheken und andere Unternehmen, die Desinfektionsmittel herstellen.

Lange Geschichte Das Chemiewerk am Rhein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den Oelwerken Germania gegründet. Sie wurden 1970 in „Unichema“ (später dann „Uniqema“) umbenannt. 1997 kaufte der englische Konzern ICI den Unilever-Ableger. 2006 wurde Croda, ebenfalls aus Großbritannien, neuer Eigner. Seit zehn Jahren gehört das Werk dem Unternehmen KLK, das seinen Hauptsitz in Malaysia hat.

Die gestiegene Nachfrage kann vom Unternehmen geschultert werden, obwohl es die Abläufe in der Produktion als Sicherheitsmaßnahme gegen das Coronavirus ändern musste. Weniger Mitarbeiter als üblich sind jetzt seit mittlerweile über vier Wochen in den Produktionsanlagen tätig, in einem auseinander gezogenen Schichtsystem. Zudem gibt es derzeit auch noch einen erhöhten Krankenstand. „Corona-Fälle sind aber keine darunter“, sagt Ewering. Kurzarbeit wurde nicht beantragt, allerdings Mitarbeiter aus der Produktion als Reserve nach Hause geschickt. Und, wo es geht, wird im Homeoffice gearbeitet. Dass trotz all dieser Widrigkeiten die Produktion auf Hochtouren läuft, freut Ewering. „Ich kann hier unseren Mitarbeitern für ihren Einsatz wirklich nur danken.“ KLK beschäftigt in Emmerich 270 Mitarbeiter, am Standort Düsseldorf weitere 155. Produziert werden im Jahr unter anderem rund 35.000 Tonnen Glycerin und Fettsäuren, also jene Grundstoffe, die in Seifen, Shampoos und Desinfektionsmitteln Verwendung finden. Dazu kommen auch Zwischenprodukte für die Reinigungs-Industrie. Für viele Hersteller von systemrelevanten Produkten wie Haushaltsreinigern, Waschmitteln und Toilettenartikeln für die persönliche Hygiene beliefert die KLK als eines der marktführenden Unternehmen die ganze Welt.