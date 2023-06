Umwelt Maßnahmen für den Klimaschutz

Klimaschutz, Nachhaltigkeit, CO 2 -Reduktion – diese Vokabeln gehören wohl mit zu den am häufigsten benutzten in der Politik der letzten Monate. Auch in Rees spielen sie eine immer größere Rolle. Die Stadt hat sich jetzt selbst ein Klimaschutzkonzept verordnet. Der Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe hat es bereits mehrheitlich befürwortet, der Rat muss es noch verabschieden. Es soll helfen, die Klimaschutzziele in den nächsten zehn bis 15 Jahren zu erreichen.