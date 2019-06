Konzert : Klee und Stella beim Konzert im Park

Groin (RP) Die Band Klee tritt beim „Konzert im Park“ der Lebenshilfe in Groin auf. Ihre Songs rund um die Liebe berühren die Herzen. „Ich mag Musik, die man mitsingen kann und mitsingen möchte“, betont Sten Servaes, Songwriter der Formation aus Köln.

Und damit ist er mit seiner Bandkollegin Suzie Kerstgens genau richtig für das Konzert im Sinnesgarten der Lebenshilfe am 15. Juni. Mit ihrem erfolgreichsten Album „Aus lauter Liebe“ enterte die Kölner Band Platz 6 der deutschen Album Charts. Eröffnet wird das Open Air aber von Stella Scholaja. Sie verarbeitet all ihre Erfahrungen und Erlebnisse in ihren selbst geschriebenen Songs, die stets im Ohr bleiben. Das Konzert im Park findet am Samstag, 15. Juni, im Sinnesgarten der Lebenshilfe (Groiner Allee 10) statt. Beginn ist gegen 18.15 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Der Eintritt ist frei.