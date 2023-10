Interview Klaus Lage „Ich halte mich aus dem Fernsehen raus“

Klaus Lage Bo Heart ist ein deutscher Klavierspieler, der lange Zeit in Kanada gelebt hat und sich dort in mehreren Bands behaupten konnte. Später hat er dann auch in diversen deutschen Bands gespielt, 1990 wurde er fester Keyboarder in der Klaus Lage Band. Ab 1999 sind wir regelmäßig als Duo aufgetreten. Ich mag es, wenn wir die Lieder auf das Wesentliche runterbrechen: ein Klavier, eine Stimme.