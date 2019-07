Kultur : Klassik-Café bietet jetzt auch Nachwuchsmusikern Bühne

Rees (RP) Das Klassik-Café auf dem Gelände des Klosters Haus Aspel findet am Sonntag, 7. Juli, statt. Im vergangenen Jahr war kurzzeitig fraglich, ob die Veranstaltung weiter stattfinden kann. Ihre Fortsetzung ist Dank der Unterstützung der Stadt Rees, der Sparkasse Rhein-Maas und eines privaten Sponsors inzwischen aber gesichert.

Heiner Frost, künstlerischer Leiter, erklärt eine Neuerung: „Wir haben quasi eine neue ‚Abteilung‘ im Klassik-Café: das Junior Café.“ 30 Minuten lang wird die Bühne für den Nachwuchs geöffnet. Die Jugendlichen treten in verschiedenen Besetzungen an. Mit dabei: Blockflöten, Horn, Violine. Das Junior-Café startet um 16 Uhr. Traditionsgemäß beginnt um 15 Uhr das Kammerorchester opus m. „Zusammen mit Anja Speh am Klavier spielen wir das A-Dur-Klavierkonzert von Bach“, so Frost. Um 15.30 Uhr übernehmen dann Mirjam Hardenberg (Cello, Sopran) und Anja Speh (Klavier) die Bühne. Um 16 Uhr Beginnt das Junior-Café, gefolgt von einem weiteren Auftritt des Duos Hardenberg-Speh um 16.30 Uhr.