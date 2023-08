Wiedersehen in Emmerich Ein Klassentreffen in der ehemaligen Volksschule

Neben dem früheren Lehrer Hubert Meenen, der im achten Schuljahr für diesen Jahrgang den Unterricht mit gestaltete, waren 12 ehemalige Schülerinnen und Schüler mit dabei. Vier davon wohnen noch in Emmerich am Rhein, andere in Nachbarkommunen und auch in weiter entfernten Städten wie Düsseldorf, Koblenz, Zwingenberg oder Dülmen. Viele weitere ehemalige Klassenteilnehmer mussten aus unterschiedlichen Gründen absagen. Hubert Meenen war erfreut, dass er wieder an diesem Klassentreffen teilnehmen konnte und seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler wiedersah.