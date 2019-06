Naturschutz : Kita freut sich über neue Blumenwiese

Rees Der Pächter der Fläche hatte die Idee, die Kinder von „Hand in Hand“ leisteten Vorarbeit bei der Aussaat.

(ms) „Summ, summ, summ, Bienchen, summ herum.“ Das beliebte Kinderlied von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben soll in der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ schon bald Realität werden. Dabei wird die neue Wildblumenwiese helfen, die direkt neben der Einrichtung blühen darf.

Nachbar Gert Rösen ist Pächter des 2000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Empeler Straße, hat die Wiese bislang aber kaum genutzt. Also bot er Britta Glass, der Leiterin von „Hand in Hand“, an, auf der Wiese Wildblumen zu säen, von denen die Kinder und Erzieherinnen, aber auch die Natur profitieren können.