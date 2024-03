St.-Johannes-Kita in Emmerich-Praest Mobile Lösung bietet mehr Platz für „Südstaaten“-Kinder

Hell und freundlich ist es in den neuen Räumlichkeiten der Kita St. Johannes in Praest. Die Kinder, die dort seit Anfang Februar untergebracht sind, fühlen sich sichtlich pudelwohl; hüpfen über Podeste und haben jede Menge Spaß. Dass sich die neuen Räume in einem Pavillon befinden, der direkt an die Kita angedockt ist, merkt man gar nicht.