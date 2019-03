Kindergarten-Gebühren: Kita-Beiträge sollen gerechter werden

EMMERICH In einem gemeinsamen Antrag fordern CDU und Bürgergemeinschaft (BGE) die Abschaffung der Betreuungsgebühren für Kinder über drei Jahren. Die für Kinder unter drei Jahren sollen pauschal um 30 Prozent gesenkt werden.

„Im Nachgang zur letzten Jugendhilfeausschusssitzung sind mehrere Eltern an BGE und CDU herangetreten und haben uns ihre Probleme geschildert“, so BGE-Fraktionschef Joachim Sigmund. Beide Fraktionen hätten sich daraufhin bei der Bezirksregierung in Düsseldorf schlau gemacht. Ergebnis: Im Verhältnis zu anderen Kommunen sei Emmerich doch vergleichsweise sehr teuer. „Wir wollen aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken und eine familienfreundliche Stadt sein“, erklärt Sigmund. Daher nun der Vorstoß.

Ausschüsse und Rat Am 13 Juni tagt der nächste Jugendhilfeausschuss, der den Antrag behandeln kann. Am 9. Juni findet die letzte Ratssitzung vor den Ferien statt.

Ähnliches gelte auch für die geforderte Beitragssenkung von pauschal 30 Prozent bei Kindern unter drei Jahren. „Eine Senkung um 30 Prozent hört sich erst einmal nach wahnsinnig viel an. Tatsächlich wäre Emmerich aber damit landesweit nicht mehr in der Spitzengruppe, sondern im guten unteren Mittelfeld“, hat CDU-Fraktionschef Matthias Reintjes errechnet.

Zwei weitere Forderungen von BGE und CDU, die ihr gemeinsamer Antrag beinhaltet: Der Stichtag zur Berechnung der Beiträge - in Emmerich ist das der 1. November eines jeden Jahres - soll abgeschafft werden. Stattdessen soll, wie in anderen Kommunen üblich, eine Folgemonatsrechnung eingeführt werden. Außerdem sollen Einkünfte wie Aufwandspauschalen und Entschädigungen, die aus ehrenamtlichen Tätigkeiten wie bei der Feuerwehr in Vereinen oder Kommunalpolitik, nicht mehr als Einkommen im Sinne der Satzung für die Kita-Beiträge angerechnet werden. „Wir wollen doch alle, dass das Ehrenamt unterstützt wird. Bei der jetzigen Verfahrensweise beißt sich aber die Katze in den Schwanz“, erläutert Matthias Reintjes.