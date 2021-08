Volksfeste : Kirmes: Haldern nein, Rees vielleicht

So sah es auf der letzten Reeser Kirmes im Jahr 2019 aus. Ein solches Gedränge soll es in diesem Jahr nach Möglichkeit nicht geben. Foto: stadt rees

HALDERN/REES Das traditionelle Volksfest in Haldern ist abgesagt worden. Das in Rees soll – so der aktuelle Stand – einen Monat später stattfinden. Eine endgültige Entscheidung wird aber erst kurzfristig vor dem eigentlichen Termin getroffen.