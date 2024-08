Dorfkirmes Haldern Halderner Kirmes zieht zum Lindendorfplatz um

Haldern · Gezwungener Maßen muss die Dorfkirmes wegen der Baustelle an der Wertherbrucher Straße ihren angestammten Platz verlassen. Was es an neuen Attraktionen gibt.

14.08.2024 , 19:00 Uhr

Pia Oostendorp, Kerstin Tebeb-Tenhagen, Sebastian Herbst und Theo Kersting freuen sich auf die Dorfkirmes. Foto: Markus Balser