Volksfest : Rees freut sich auf die Kirmes

Rees Vom 21. bis 24. September lockt das Volksfest in die Stadt. 80 Schausteller haben zugesagt, darunter zwölf Betreiber von Fahrgeschäften. Am Mittwoch nach der Kirmes ist wieder der traditionelle Krammarkt.

(RP) „Wir haben eine tolle Kirmes auf die Beine gestellt und auch in diesem Jahr wieder für alle Altersklassen etwas dabei“, fiebert Platzmeisterin Jessica Heister schon jetzt den Kirmestagen vom 21. bis 24. September entgegen. 80 Schausteller haben ihren Besuch bei der 778. Reeser Kirmes zugesagt und freuen sich auf die Zeit in der Rheinstadt. Unter den Schaustellern befinden sich Betreiber verschiedener Spiel-, Imbiss- und Getränkestände aber auch Besitzer von Fahrgeschäften, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs stehen werden. „Wir stehen in den Startlöchern und freuen uns auf die Kirmestage in Rees“, berichtet auch Dirk Janßen, Vorsitzender des Schausteller-Verbandes Kleve-Geldern.

Die Festtage werden mit dem traditionellen Fassanstich von der stellvertretenden Bürgermeisterin Mariehilde Henning sowie den Ortsvorstehern Waldemar Prust und Manfred Dicker am Samstag, 21. September, um 15 Uhr eröffnet. Während sich die Erwachsenen auf eine Runde Freibier freuen dürfen, haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, für eine halbe Stunde alle Fahrgeschäfte zum halben Preis auszuprobieren. Die Reeser Kirmes wird auch in diesem Jahr von einem bewährten Rahmenprogramm begleitet. Über Preisnachlässe für die ganze Familie können sich die Besucher am Kirmes-Montag freuen. Darüber hinaus wird am Carl-Kemkes-Weg, gegenüber dem Busbahnhof, eine Show-Bühne mit Biergarten aufgestellt, auf der „DJ Jag David“ an den Veranstaltungstagen für ausgelassene Kirmes-Stimmung sorgen wird. Auch die beliebte Band „Back to the Roots - neue Generation“ ist wieder vor Ort und hat ihren Auftritt am Kirmes-Samstag ab 17.30 Uhr. Am Sonntag und Montag startet das Programm an der Show-Bühne um 17 Uhr. Dienstags wird die Bühne ab 18 Uhr bespielt. Mit dem beliebten Höhenfeuerwerk über dem Rhein am Dienstag wird die Reeser Kirmes 2019 auch in diesem Jahr ihren Abschluss finden. Die eindrucksvollen Bilder des Feuerwerks können ab 21 Uhr an der Rheinpromenade der Stadt Rees eingefangen werden.