Sicherheit : Kirchen für Feuerwehren problematisch

Geschichte Der letzte große Brand einer Kirche am Niederrhein ereignete sich im Januar 1982 in Kevealer. Mit der St.-Antonius-Kirche brannte das älteste Gottehaus der Marienstadt ab. Der Dachstuhl stürzte ins Kircheninnere, die Antoniuskirche brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Feuerwehr konnte kaum eingreifen. Es war damals so kalt, dass sogar das Wasser in den Löschschläuchen gefror.

Kinder zündelten Das Feuer war von Kindern verursacht worden, die an der Krippe gezündelt hatten. Die Kirche wurde wieder aufgebaut und 1988 eröffnet.