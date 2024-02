Karneval 2024 Elten So schön war der Eltener Kinderkarneval

Milde Temperaturen, kein Regen, manchmal sogar ein bisschen Sonnenschein: Richtig viel Glück mit dem Wetter hatte am Nelkensamstag das neue Organisationskomitee des Kinderkarnevals Elten um Jochen Straver. Kein Wunder, dass sich bei diesen guten Bedingungen an den Straßen im Silberdorf die Jecken dicht an dicht drängten. Der Zug startete um 14.11 Uhr an der von-Bodelschwingh-Straße und zog dann zum Eltener Markt weiter, wo besonders viele große und kleine Narren standen. Insgesamt säumten gut 3000 Menschen den Umzug, der bunt und mit einfallsreichen Motiven durch die Straßen zog.