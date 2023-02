Karneval 2023 DJK-Kids begeisterten gleich zweimal im Bürgerhaus

Zwei besondere Auftritte steuerten Ella Gamers und Philipp Hasenkox bei: Philipp spielte Gitarre und die beiden sangen „Wer wenn nicht wir“ (Wincent Weiß) und „Have you ever seen the rain“ (Creedence Clearwater) und standen selbstbewusst mit ihren zehn und elf Jahren Lebensalter auf der Bühne. Zu „We will rock you“ animierten sie das Publikum fleißig zum Mitsingen.