Geplante Kita am Grüttweg : Neuer Kindergarten deckt den Bedarf in Rees ab

REES Vor allem der Bedarf an Kita-Plätzen für die ganz Kleinen steigt. In Rees gibt es unter anderem durch den Bau eines weiteren Kindergartens jedoch keine Probleme.

Durch den neuen Kindergarten wird dann auch der Bedarf an Kindergartenplätzen in Rees künftig gut abgedeckt sein. Wie Michael Becker von der Reeser Stadtverwaltung dem Ausschuss für Jugend und Sport mitteilte, sei die Situation auch im Moment auskömmlich, da andere Kindergärten, wie das Regenbogen-Familienzentrum in Haldern, der St.-Quirinus-Kindergarten in Millingen und der Initiativkindergarten Rappelkiste in Millingen, durch Aufstockung der Gruppen und bauliche Veränderungen für mehr Plätze gesorgt haben. Gemessen an der Anzahl der Kinder liegt die Versorgungsquote in Rees derzeit bei 108 Prozent. Für das kommende Kindergartenjahr gibt es noch zehn Überhangsplätze. „Das hört sich nicht nach viel an, aber die Anmeldungen sind jetzt schon abgeschlossen“, erklärte Becker. Er geht davon aus, dass in den nächsten Jahren vor allem die Betreuungsplätze für U-3-Kinder an Bedeutung gewinnt. Allein in diesem Jahr ist ein Anstieg von 26 Kindern zu verzeichnen.