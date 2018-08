Kein Risiko: Kindergarten in Haldern weiterhin ausgelagert

REES (RP) Wie berichtet, wird derzeit unter Beteiligung des Kampfmittel-Beseitigungsdienstes ein Kampfmittel-Verdachtspunkt unterhalb des St. Josef Kindergartens überprüft. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Arbeiten mit Beendigung der Schließungstage des Kindergartens am Montag, 13. August, nicht abgeschlossen sein werden.

Daher hat die Stadt Rees für die Kinder des St. Josef Kindergartens Haldern einen Bereich im Altbau der Grundschule Haldern freigeräumt. Der Bereich umfasst drei Gruppenräume sowie Nebenräume. Mit Unterstützung des städtischen Bauhofbetriebs erfolgte in den letzten Tagen der Umzug des Kindergartens, so dass das Provisorium ab Montag, 13. August, von Eltern und Kindern aufgesucht werden kann. Voraussichtlich rund vier Monate erfolgt der laufende Betrieb des Kindergartens nun in dem vorübergehenden Domizil. Die Öffnungszeiten des Kindergartens bleiben unverändert. Bei gutem Wetter haben die Erzieher selbstverständlich die Möglichkeit, mit den Kindern einen Außenbereich aufzusuchen.