Gute Nachricht für Eltern in Emmerich Neue Kinderärztin Dr. Yenny Kho startet Montag im Emmerich Vital

Das ist eine gute Nachricht für Emmerich. Dr. med. Yenny Kho hat am Freitag zur offiziellen Einweihung ihrer Praxis eingeladen. Ab Montag geht der Betrieb los. Die Praxis befindet sich im Gesundheitszentrum Emmerich Vital in der ehemaligen Kaserne an der Moritz-von-Nassau-Straße 19.